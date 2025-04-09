Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как работники предпочитают проводить свободное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Около 1,9 тыс. часов в год в среднем работают россияне, при этом у каждого третьего жителя страны после трудового дня остается около четырех часов на личные дела, как правило, дома или неподалеку. Специалисты компании Maksimova & Bykov Consulting провели опрос, в рамках которого выяснили, что в этом году одним из самых популярных видов отдыха стало времяпрепровождение с семьей и детьми, его выбрали более 40% респондентов. На занятия творчеством вечером выделяют время около 35% россиян, а 24% предпочитают заниматься спортом после работы. Остальные ходят в кафе и рестораны, в музеи и на концерты, а также учатся и смотрят фильмы.

Если говорить об идеальном отдыхе, то большинство россиян мечтают о тишине и уединении. Прогулку на свежем воздухе назвали лучшим способом расслабиться 57% опрошенных. При этом 62% респондентов считают необходимым наличие просторного приватного парка в своем жилом комплексе. Детские игровые площадки важны почти для 40% участников опроса, а наличие оборудованных спортивных зон с тренажерами отметили 38%. Прогулочные бульвары с торговыми галереями, магазинами и ресторанами хотели бы видеть в своей жилой среде 32% россиян.

В городах-миллионниках активно идет строительство многофункциональных комплексов, где можно найти разноформатные пространства для досуга. В Москве один из таких примеров — ЖК на Лужнецкой набережной. В Санкт-Петербурге — на территории Мытного двора. От двух столиц не отстают и другие регионы России. Так, в «Сириусе» уже функционирует курортный кластер, ставший один из самых ярких и масштабных курортных проектов в стране.

Светлана Бардина