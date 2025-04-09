Ульяновский завод наладил выпуск титановых деталей для крыла самолета МС-21

Ульяновский литейно-механический завод наладил выпуск титановых деталей для черного крыла самолета МС-21. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Русских.

На ульяновском предприятии создан цех механической обработки. Кроме деталей для российского пассажирского лайнера также будут делать комплектующие для внедорожного тягача БАЗ. Уже заключены договоры с «Аэрокомпозит Ульяновск» и Брянским автомобильным заводом.

Нарастить производственные мощности предприятию помог льготный займ федерального фонда развития промышленности.

Андрей Сазонов