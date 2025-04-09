Экс-командира «Ополчения 31» задержали в Белгороде по подозрению в мошенничестве

Оперативники ФСБ задержали бывшего депутата горсовета Белгорода и экс-командира «Ополчение 31» Вадима Тарасенко. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе УФСБ, в отношении него возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Участники организации «Ополчение 31» задействованы в охране общественного порядка и объектов гражданской инфраструктуры. Для них предусмотрены выплаты из бюджета за фактически отработанное время на дежурствах. По версии следствия, с ноября 2023 по февраль 2025 года командир организации изготовил документы, содержащие сведения о выходе на дежурство граждан, которые фактически не принимали участия в охранных мероприятиях. На основании этого «мертвые души» получили свыше 1 млн руб., которыми, как указано в сообщении Следственного комитета, подозреваемый распорядился по своему усмотрению. В скором времени ему будет предъявлено обвинение.

Вадиму Тарасенко 49 лет. В 1998–2019 годах проходил службу в ОМОНе и СОБРе Управления Росгвардии по Белгородской области. В 2023 году Вадим Тарасенко был избран в горсовет. В конце прошлого месяца он сложил полномочия.

Сергей Толмачев, Воронеж