Чеченское телевидение показало фото 17-летнего подростка, напавшего на пост ДПС

Чеченская гостелерадиокомпания «Грозный» показала фотографию 17-летнего юноши, напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане. Кадры показали в спецрепортаже с совещания у главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Убийца — выходец из этого села (Ачхой-Мартан), проживавший в Москве. По приезде в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане»,— сказано на видео в Telegram-канале чеченского телевидения.

Нападение на сотрудников ДПС 17-летний юноша совершил 7 апреля около 21:00 в городе Ачхой-Мартан в Чечне. Его ликвидировали ответным огнем. Из-за полученных ранений один из полицейских скончался. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Позже господин Кадыров поручил депортировать из республики родственников напавшего юноши. Также он призвал изъять их имущество.

Екатерина Отрашкевич