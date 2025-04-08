Умер полицейский, раненный во время нападения на пост ДПС в Чечне

После нападения на пост ДПС в чеченском городе Ачхой-Мартан умер полицейский. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

Вчера, 7 апреля, примерно в 21:00 неизвестный с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы. Полицейские получили ранения. Нападавший был ликвидирован.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). В СКР добавили, что следователи проводят осмотр места происшествия. Какая-либо информация о личности или мотивах нападавшего пока не приводится.