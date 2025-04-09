Кадыров поручил наказать семью убийцы, напавшего на пост ДПС

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил депортировать из республики родственников организаторов нападения на пост ДПС, где погиб сотрудник полиции. Соответствующее распоряжение дано МВД, Росгвардии и ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять»,— заявил господин Кадыров на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов (цитата по Ura.ru).

По его словам, на родителях и ближайших родственниках террористов лежит особая ответственность. Господин Кадыров пообещал, что им придется ответить за преступные действия своих близких, если они знали, но бездействовали либо потворствовали преступникам или поощряли их действия.

«Мы не позволим никому, будь то внешние враги или внутренние провокаторы, использовать наших детей как орудие против собственного народа»,— написал глава Чечни в Telegram-канале.

7 апреля в Ачхой-Мартане неизвестный с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы. Двое полицейских получили ранения, один из них позднее умер. Нападавший был ликвидирован. СКР возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» (ст. 317 УК). Рамзан Кадыров утверждает, что нападением на пост ДПС руководил гражданин Украины.