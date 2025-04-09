Американцы запасаются продуктами из-за пошлин Трампа

Многие американские потребители уверены, что введенные Дональдом Трампом импортные пошлины приведут к резкому росту цен на товары повседневного спроса и продукты в самих США. Поэтому они бросились в магазины закупать на всякий случай все, что нужно или может пригодиться, пишет The Independent.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

По оценкам исследовательской организации Tax Foundation, новые пошлины обойдутся американцам в $3,1 трлн в ближайшие десять лет. А это только в 2025 году даст дополнительно почти $2,1 тыс. налогов на одно домохозяйство. В аналитическом центре Yake Budget Lab подсчитали, что американские домохозяйства будут ежегодно тратить в среднем на $3,8 тыс. больше начиная с 2026 года. К примеру, рис может подорожать уже в ближайшее время на 10,3%, а овощи — на 4%.

Как считают многие встревоженные потребители, запас тех продуктов, которые долго хранятся, может несколько облегчить или хотя бы отсрочить финансовые трудности. Так, потребители активно скупают в сетевых магазинах Costco, Walmart и пр. зубную пасту, мыло, бутилированную воду, рис, консервы, оливковое масло, соки, муку, замороженную пиццу и многое другое. Как указывает издание, кто-то берет по 20 единиц товара, поскольку «никогда не знаешь, сколько тебе понадобится».

Между тем, по оценкам Consumer Technology Association, которые публикует Financial Times, подорожание коснется не только продуктов, но и технологических товаров, включая смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, причем в значительной мере. И, как сообщает Bloomberg, американские потребители закупают как по 20 бутылок оливкового масла, так и iPhone.

Подробнее о тарифной политике нынешней американской администрации — в материале «Дональд Трамп заигрался на повышение».

Алена Миклашевская