ФСБ задержала замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота

Заместителю начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота предъявлено обвинение в получении взятки. Сегодня, 9 апреля, подозреваемый был задержал сотрудниками ФСБ.

«В период с 2014 по 2022 год задержанный получал взятки от учредителя коммерческой организации в виде денежных средств и недвижимого имущества в особо крупном размере за общее покровительство при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности»,— говорится в сообщении ФСБ.

По информации ведомства, обвиняемый получил от коммерсанта взятку в виде двух объектов недвижимого имущества в Москве на общую сумму более 8,5 млн руб.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Обвиняемый заключен под стражу.