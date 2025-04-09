Силы ПВО отразили атаку украинского БПЛА на военный аэродром в Оренбурге

Украинский БПЛА самолетного типа сегодня, 9 апреля, ночью атаковал военный аэродром в Оренбургской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Силы ПВО отразили атаку.

«Жертв и разрушений нет. Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем»,— написал господин Солнцев в Telegram-канале.

По данным Минобороны, со вчерашнего вечера и в течение ночи над 11 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями уничтожено 158 беспилотников. В Ростовской области ночью атаке подверглось девять районов. О разрушениях или пострадавших не сообщалось, но пришлось эвакуировать жилой дом, в котором беспилотник упал на балкон. С утра над регионом также сбили еще четыре БПЛА, говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.