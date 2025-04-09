В Ростовской области утром 9 апреля отменили беспилотную опасность

В Ростовской области 9 апреля в 07:47 отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщение об отбое появилось в приложении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Беспилотная опасность была объявлена в регионе вечером во вторник, 8 апреля.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ночью 9 апреля, в 02:45, сообщил в своем Telegram-канале, что военные сбили БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, а также в Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

Всего, по данным Минобороны РФ, за период с 20:00 8 апреля по 06:00 9 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в донском регионе 29 беспилотных летательных аппаратов.

Ефим Мартов