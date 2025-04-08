В Ростовской области вечером 8 апреля объявили беспилотную опасность

Во вторник вечером, 8 апреля, на всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Предупреждение появилось в приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — говорится в сообщении.

Ранее опасность атаки БПЛА в регионе объявляли, например, 1 апреля в 22:28, 2 апреля в 21:46 и 4 апреля 01:12. Время — московское.

5 апреля Ростовское городское управление ГО и ЧС выпустило памятки с информацией о том, что должен делать каждый житель в случае ракетной и беспилотной опасности. Эти материалы опубликованы на официальных интернет-ресурсах УГОЧС.

Ефим Мартов