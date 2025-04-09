Минобороны РФ: в Ростовской области сбили 29 украинских беспилотников

За период с 20:00 8 апреля по 06:00 9 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в Ростовской области 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всего по данным Минобороны РФ, в указанный временной период военные сбили в регионах России 158 украинских БПЛА. Из них 67 аппаратов силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края, 15 – Республики Северная Осетия-Алания, 11 –Воронежской области, 10 – Курской, семь – над акваторией Азовского моря, – над акваторией Черного моря, пять – над Белгородской областью, три – над Республикой Крым, два БПЛА – над Пензенской областью и по одному аппарату над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с позднего вечера 8 апреля до утра 9 апреля силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники в четырех городах и пяти районах Дона.

Владимир Андреев