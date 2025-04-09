Кадыров: нападением на пост ДПС в Чечне руководил гражданин Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что нападение на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан, во время которого был убит полицейский, курировали «руководители» из иностранных государств. По его словам, в деле фигурируют люди, находящиеся в Турции и на Украине.

«Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава республики добавил, что поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма в Чечне. «Уже усилены меры контроля, проводится детальный анализ информационных потоков, включая мониторинг деструктивного контента в сети, который может способствовать радикализации»,— отметил он.

Нападение в Ачхой-Мартане произошло 7 апреля около 21:00. Неизвестный с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы. Полицейские получили ранения, нападавший был ликвидирован. СКР возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» (ст. 317 УК).