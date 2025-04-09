Пытавшийся ввезти в РФ взрывчатку в микроавтобусе заявил, что ехал в Пятигорск

Задержанный на пропускном пункте «Брест» в Белоруссии водитель микроавтобуса Евгений Манько заявил, что направлялся в Пятигорск. В машине мужчины нашли взрывчатку.

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Он утверждает, что конечным получателем машины был житель Пятигорска по имени Алим. Водитель уверяет, что не общался россиянином, потому что обычно не контактирует с заказчиками. Другая информация о предполагаемом получателе взрывчатки неизвестна.

«Я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы в Россию и Беларусь. Ко мне обратились для того, чтобы я перевез автомобиль из города Тересполь (в Польше.— "Ъ") в город Пятигорск для заказчика»,— сказал водитель телеканалу «Беларусь-1» (цитата по ТАСС).

Водителя задержали 6 апреля на белорусском пропускном пункте «Брест». Общий объем перевозимой им взрывчатки оценили в 580 кг. Местные таможенники заявили, что это крупнейшая в истории страны партии взрывчатого вещества, ввоз которой удалось предотвратить. Против господина Манько возбудили дело о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333-1 УК РБ). Мужчина говорил, что доставить груз его попросил знакомый из Эстонии.