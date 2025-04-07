Водитель микроавтобуса со взрывчаткой из Белоруссии заявил, что не знал о грузе

Водитель задержанного на границе Польши с Белоруссией микроавтобуса Евгений Манько сообщил, что не знал о перевозке взрывчатки. Мужчина уточнил, что доставить груз его попросил знакомый из Эстонии. Ранее против господина Манько возбудили дело о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333-1 УК РБ).

«Это ужасно. Однозначно, мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще»,— рассказал водитель телеканалу «Беларусь 1». По словам мужчины, у него не было никаких мыслей о том, что товарищ может его подставить.

В сюжете телеканала сказано, что корпус машины ранее переварили якобы для устройства автодома. Микроавтобус следовал через границу из Литвы с молдавскими номерами.

В воскресенье, 6 апреля, на белорусском пропускном пункте «Брест» таможенные службы предотвратили ввоз крупнейшей в истории страны партии взрывчатки. Общий объем вещества равняется 580 кг. Водитель собирался транспортировать взрывчатку в Россию.