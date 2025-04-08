ВТО обсудит с членами организации возможные последствия пошлин США

Председатель генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) Сакер Абдулла Альмокбель обсудит с членами ВТО последствия пошлин, которые ранее ввели США. Об этом сообщил официальный представитель ВТО в Женеве.

«Председатель генерального совета, посол Саудовской Аравии Сакер Абдулла Алмокбель направил сегодня сообщение главам делегаций ВТО, в котором сообщил, что намерен провести неофициальные консультации с заинтересованными делегациями о текущей экономической ситуации и о том, как это может повлиять на многостороннюю торговую систему»,— сказал официальный представитель организации журналистам.

По словам председателя генсовета, ранее к нему поступило несколько обращений от участников ВТО с вопросами о том, какое влияние пошлины могут оказать на работу организации.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о «взаимных» пошлинах, которые коснулись 185 стран. Администрация Белого дома объяснила это защитой интересов американских производителей и налогоплательщиков, желанием сократить торговый дефицит и восстановить «справедливость».

Подробности о пошлинах США — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая