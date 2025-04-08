Причалы Петербурга готовы принять на 20% больше судов в новом сезоне навигации

В Петербурге подано более 50 тыс. заявок по швартовкам на городских причалах в новом сезоне. Этот показатель уже превышает их количество в 2024 году — 44 164 заявок. При этом стоимость услуг по швартовке в новом сезоне навигации сохранили на уровне прошлого года, сообщили 8 апреля в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый городской причал у Музея Фаберже на набережной реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Новый городской причал у Музея Фаберже на набережной реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

В настоящий момент причальная инфраструктура на реках и каналах города насчитывает 142 причала, используемых для посадки и высадки пассажиров, из них городских причалов — 20. Проводятся ремонтные работы по подготовке к использованию в качестве городского причала «Летней пристани» в Кронштадте, кроме того, на ней планируется разместить специализированную стоянку для задержанных маломерных судов.

В текущем году в штатном режиме будут эксплуатироваться обновленные в 2024 году металлические понтоны на причалах «Летний сад», «Адмиралтейство» и «Музей Фаберже». Также запланировано подключение новой зарядной станции на городском причале «Южная дорога» и подведение мощностей для создания высокомощностной зарядной станции в 450 кВт на городском причале «Арсенальная набережная», уточнили в комтрансе.

«Ъ-СПб» писал, что навигация по рекам и каналам Петербурга официально стартовала 7 апреля — согласно соответствующему распоряжению Смольного. При этом фактически перевозить туристов речным транспортом в городе начали еще неделей ранее.

Андрей Цедрик