Инициатор стрельбы в центре Перми осужден за хулиганство

Ленинским районным судом вынесен приговор в отношении Самира Азимова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 (Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Как сообщает пресс-служба суда, в ходе рассмотрения дела установлено, что в октябре минувшего года Азимов, находясь в ТРК «Колизей Атриум» и его окрестностях, используя малозначительный повод, вступил в конфликты с тремя посетителями клуба DOCKI. Желая противопоставить себя обществу, обвиняемый нанес двум мужчинам удары по различным частям тела, неоднократно произвел в них выстрелы из пневматического газобаллонного пистолета. Также он высказал одному из них и находившейся рядом девушки угрозу убийством и распылил мужчине в лицо газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В результате хулиганских действий одному из потерпевших причинен легкий вред здоровью.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично. Азимов пояснил, что инициаторами конфликтов в каждом случае выступали сами потерпевшие. Кроме того, подсудимый отрицал нанесение им ударов, но принес каждому из пострадавших свои извинения, а также возместил причиненный вред.

Суд признал Самира Азимова виновным и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.