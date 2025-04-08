Воронежский футбольный клуб «Факел» увеличил выручку до 975 млн в 2024 году

По итогам 2024 года ассоциация футбольный клуб «Факел» увеличила выручку на 36,7%: с 713 до 975 млн руб. Чистая прибыль клуба сократилась на 33%: со 182,6 до 137,3 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности ассоциации.

Себестоимость продаж «Факела» в 2024 году составила 11 млн руб., что на 22,7% меньше, чем в 2023-м (13,5 млн руб.). Прибыль от продаж — 138,4 млн руб., что на 30,3% меньше, чем годом ранее (180,4 млн руб.).

Кредиторская задолженность клуба выросла на 24,1%: с 76,2 до 94,6 млн руб. Дебиторская — на 25,1%: со 147,7 до 184,9 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, АФК «Факел» была зарегистрирована в 2009 году в Воронеже как спортивный клуб. Гендиректор — Роман Асхабадзе.

В конце марта после очередного поражения в отставку ушел главный тренер Дмитрий Пятибратов. Ему на смену пришел Игорь Шалимов.

Юрий Голубь