Мэр Краснодара о ремонте Тургеневского моста: прошу отнестись с пониманием

Глава Краснодара Евгений Наумов призвал жителей с пониманием отнестись к ограничениям, которые будут вводиться во время ремонта Тургеневского моста. Мэр в своем Telegram-канале сообщил, что власти будут заранее предупреждать об ограничениях и изменениях в организации движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Обращаюсь к жителям Краснодара. Прошу отнестись с пониманием к неудобствам. Ремонт моста — это необходимость»,— написал Евгений Наумов.

«Ъ-Кубань» писал, что капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре стартует в апреле. На время проведения работ движение по путепроводу частично ограничат. Власти планируют поочередно закрывать по две полосы.

Работы по ремонту выполнит за 1,2 млрд руб. фирма депутата ЗСК. Завершит реконструкцию планируют к осени 2026 года.

Вячеслав Рыжков