Динара Сафина cтала тренером теннисистки Дианы Шнайдер

Экс-первая ракетка мира россиянка Динара Сафина перед началом европейского грунтового сезона стала новым тренером российской теннисистки Дианы Шнайдер, занимающей на данный момент 13-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и 12-е — в парном. Об этом в социальных сетях сообщила сама Диана Шнайдер, отметившая, что в последние месяцы находилась в поисках постоянного тренера.

В прошлом году Шнайдер, которая с июня до конца сезона работала под руководством капитана сборной России Игоря Андреева, добилась серьезного прогресса. В одиночном разряде она завоевала четыре титула (Гонконг, Будапешт, Бад Хомбург, Хуахин), дошла до 1/8 финала на US Open и в течение сезона совершила рывок в рейтинге с 60-го места на 13-е, а в паре вместе с Миррой Андреевой выиграла единственную для российских спортсменов медаль парижской Олимпиады — серебро. После расставания с Андреевым 21-летняя Шнайдер в одиночном разряде заметно сбавила, хотя в паре вместе с Андреевой она выиграла титулы на турнире категории 500 Брисбене и «тысячнике» в Майами.

38-летняя Сафина, которая дважды доходила до финалов Roland Garros (2008, 2009), один раз — до финала Australian Open (2009), является финалисткой пекинской Олимпиады (2008). Кроме того, в 2009 году она провела на первом месте в мировом рейтинге 26 недель — больше, чем кто бы то ни было из российских игроков. В 2011 году Сафина досрочно завершила свою карьеру из-за травмы спины. Опыт ее тренерской работы на уровне, близком к WTA Tour, пока ограничивается сотрудничеством с украинкой Ангелиной Калининой в 2017 году.

Напомним, что в конце марта стало известно, что Марат Сафин, старший брат Динары, двукратный победитель турниров Большого шлема и лидер мирового рейтинга в начале 2000-х годов, присоединился к команде Андрея Рублева. На данный момент они договорились о сотрудничестве на период грунтового сезона — до окончания Roland Garros.

Евгений Федяков