«Кинопоиск» подарит новорожденным соски с улыбкой Овечкина в честь рекорда НХЛ

«Кинопоиск» сообщил, что вручит новорожденным подарочные наборы в честь установления российским хоккеистом Александром Овечкиным нового снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Reuters Александр Овечкин

Фото: Reuters

«В честь исторического достижения Александра Овечкина "Кинопоиск" решил поздравить всех новорожденных в Москве — родном городе хоккеиста. Все дети, появившиеся на свет 6 апреля 2025 года, получат подарочный набор, в который входят пинетки ручной вязки в виде хоккейных коньков и соска с улыбкой Овечкина»,— сказано в релизе.

6 апреля форвард «Вашингтон Кэпиталс» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и опередил по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894).

Какой еще рекорд Гретцки может побить Овечкин — в материале «Ъ» «Может повторить».

Таисия Орлова