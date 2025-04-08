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«Кинопоиск» подарит новорожденным соски с улыбкой Овечкина в честь рекорда НХЛ

«Кинопоиск» сообщил, что вручит новорожденным подарочные наборы в честь установления российским хоккеистом Александром Овечкиным нового снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявили в пресс-службе организации.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Reuters

Александр Овечкин

Фото: Reuters

«В честь исторического достижения Александра Овечкина "Кинопоиск" решил поздравить всех новорожденных в Москве — родном городе хоккеиста. Все дети, появившиеся на свет 6 апреля 2025 года, получат подарочный набор, в который входят пинетки ручной вязки в виде хоккейных коньков и соска с улыбкой Овечкина»,— сказано в релизе.

6 апреля форвард «Вашингтон Кэпиталс» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и опередил по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894).

Какой еще рекорд Гретцки может побить Овечкин — в материале «Ъ» «Может повторить».

Таисия Орлова

Фотогалерея

Рекорд Овечкина

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Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Adam Hunger / AP

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Фото: Adam Hunger / AP

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Фото: Adam Hunger / AP

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

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Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Adam Hunger / AP

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Фото: Adam Hunger / AP

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Фото: Adam Hunger / AP

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

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