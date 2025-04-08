В Китае раскрыли подробности переговоров премьера КНР с главой Еврокомиссии

Премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили тарифную политику США и будущее отношений Пекина и Брюсселя. В Китае отметили, что КНР и ЕС являются «важнейшими торговыми партнерами», а их «интересы тесно переплетены».

«Ли Цян отметил, что Соединенные Штаты недавно объявили о злоупотреблении тарифами в отношении всех торговых партнеров, включая Китай и Европу, под различными предлогами,— говорится в публикации агентства "Синьхуа".— Это типичный акт политики односторонности, протекционизма и экономического давления».

Ли Цян также подчеркнул, что Китай и Европа являются сторонниками экономической глобализации и либерализации торговли. «Они должны укреплять связь и координацию, расширять взаимную открытость, совместно поддерживать свободную торговлю и инвестиции, поддерживать стабильность и бесперебойное функционирование глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, а также привносить больше стабильности и определенности в отношения обеих сторон и мировую экономику»,— заявили в КНР.

Ранее переговоры прокомментировали в Еврокомиссии. Как заявили в ЕК, Урсула фон дер Ляйен во время беседы с китайским коллегой призвала найти пути восстановления торгового баланса и расширить доступ европейских товаров на китайский рынок. Председатель ЕК подчеркнула, что Европа и Китай, «как два крупнейших мировых рынка», несут ответственность за формирование торговой системы, «основанной на равных условиях».

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран в размере 10%. С 9 апреля вводятся зеркальные тарифы в отношении отдельных государств, в том числе — Китая (34%) и стран Евросоюза (20%). ЕС обещал ввести первый пакет ответных мер 15 апреля. КНР анонсировала 34-процентные пошлины на импорт американских товаров с 10 апреля. При этом американский президент пригрозил Китаю дополнительными 50-процентными пошлинами, если власти не откажутся от контрмер.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».

Анастасия Домбицкая