Глава Еврокомиссии и премьер КНР обсудили американские пошлины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны обсудили «широкомасштабные потрясения», вызванные введенными США пошлинами. Госпожа фон дер Ляйен призвала найти пути восстановления торгового баланса и расширить доступ европейских товаров на китайский рынок.

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«Президент фон дер Ляйен подчеркнула важнейшую роль Китая в решении проблемы возможной диверсификации торговли, вызванной тарифами, особенно в секторах, уже пострадавших от глобального избытка производственных мощностей»,— сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Председатель ЕК подчеркнула, что Европа и Китай, «как два крупнейших мировых рынка», несут ответственность за формирование торговой системы, «основанной на равных условиях».

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран в размере 10%. С 9 апреля вводятся зеркальные тарифы в отношении отдельных государств, в том числе — Китая (34%) и стран Евросоюза (20%). ЕС обещал ввести первый пакет ответных мер 15 апреля. КНР анонсировал 34-процентные пошлины на импорт американских товаров с 10 апреля. При этом американский президент пригрозил Китаю дополнительными 50-процентными пошлинами, если власти не откажутся от контрмер.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».

Лусине Баласян