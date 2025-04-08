СвЖД назначила 18 дополнительных электричек для садоводов и туристов

В Свердловской области с 12 апреля назначены 18 дополнительных пригородных поездов для садоводов, дачников и туристов, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дополнительные электрички появятся на направлениях из Екатеринбурга в Ревду, Полевской, Мурзинку и до станции Храмцовская. Кроме того, из Бокситов электрички отправятся в Серов и в Верхотурье.

С 23 мая будет запущен экспресс Екатеринбург – Михайловский завод до природного парка «Оленьи ручьи», он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

В дачный сезон будет увеличено количество вагонов в составе поездов на популярных направлениях и введены дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах.

Напомним, с 1 апреля по 31 октября пенсионеры Свердловской области смогут воспользоваться скидкой в 50% на проезд в пригородных поездах.

Полина Щуцкая