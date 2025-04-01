Свердловские пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены в дачный сезон

Пенсионеры Свердловской области смогут воспользоваться скидкой в 50% на проезд в пригородных поездах в дачный сезон, который продлится с 1 апреля по 31 октября, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Льгота распространяется на граждан, получающих страховые пенсии по старости. Для получения скидки необходимо предъявить пенсионное удостоверение и документ, удостоверяющий личность и факт проживания в Свердловской области.

Льготный билет оформляется в пригородной кассе. При посадке со станций, где нет касс, проезд можно оплатить в вагоне электрички. В черте Екатеринбурга (48 станций в зоне ЕГТ) льготный проезд для пенсионеров составит 20 руб.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сделал бесплатным проезд в городском общественном транспорте для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников и бывших узников гетто.

Полина Щуцкая