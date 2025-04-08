Ресторатор Меркулов открывает стритфуд «ГрекиЧебуреки» в воронежском «Танаисе»

Воронежский ресторатор Михаил Меркулов (рюмочная «Зюзя», бар «Хлам», нео-рюмочная «Зюзякая») готовится к открытию стритфуда «ГрекиЧебуреки» в парке «Танаис» в Советском районе облцентра. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал сам бизнесмен. Он не назвал дату открытия заведения и объем вложений в него, поскольку в парке еще идет строительство помещений для общепита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брошенное строение в парке «Танаис» в Воронеже, который планируют развивать по концессии

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Брошенное строение в парке «Танаис» в Воронеже, который планируют развивать по концессии

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам господина Меркулова, в рамках концессии в «Танаисе» появится «линия еды» с несколькими помещениями под общепит площадью 40–45 кв. м каждое. Одно из них сдадут в аренду ему. «ГрекиЧебуреки» будут включать зал примерно на 20 мест и «большую летнюю веранду». Меню в «ГрекахЧебуреках» будет состоять из различных вариантов приготовления мидий, гиросов и шашлыков на шпажках (сувлаки), а также — чебуреков.

Накануне стало известно о закрытии в Воронеже сети пельменных «Папин Сибиряк», которую господин Меркулов и его постоянные партнеры развивали с 2016 года. По словам бизнесмена, одну из точек ждет ребрендинг в рамках нового проекта. Также ресторатор готовит запуск мексиканского бара на улице Кирова в облцентре. Он должен открыться в мае 2025 года.

Летом 2024 года администрация Воронежа и ООО «Парк Танаис», которое контролируют концессионер парка «Дельфин» Эдуард Толоконников, многопрофильный бизнесмен Эдуард Краснов и дорожник Дмитрий Хвастунов, подписали соглашение о благоустройстве «Танаиса» в рамках концессии. Бизнесмены намерены вложить в него 415 млн руб. в 2024–2028 годах. Срок действия соглашения — 35 лет.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова