Эрдоган обвинил оппозицию в попытке сорвать расследование по делу мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник обвинил Республиканскую народную партию (РНП) в попытке помешать антикоррупционному расследованию в отношении арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Долг судебной власти от имени турецкой нации — разорвать эти грязные связи,— сказал господин Эрдоган. — Со временем общественность увидит, насколько далеко простирается эта (коррупционная. — "Ъ") сеть, которая, как плющ, опутала Стамбул» (цитата по Reuters).

«Что бы вы ни делали, вы не можете помешать осуществлению правосудия»,— подчеркнул турецкий лидер.

В конце прошлой недели Республиканская народная партия (РНП) переизбрала лидера. РНП готовится вынести президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «самый большой вотум недоверия». В партии заявили, что запускают кампанию по сбору подписей за проведение досрочных выборов. Сроком новых выборов президента установили сторонники РНП установили ноябрь.

Экрем Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в терроризме и коррупции. Он был мэром Стамбула с 2019 года. В его доме провели обыски, полиция также задержала еще около 100 человек. Экрем Имамоглу считается главным оппонентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После задержания турецкого политика в Стамбуле начались массовые протесты.

Подробнее о событиях в Турции — в материале «Ъ» «Оппозиция укрепляет недоверие к Эрдогану».

Анастасия Домбицкая