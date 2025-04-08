Захарова: Пугачева пренебрегла народной любовью

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что народная артистка СССР Алла Пугачева пренебрегла любовью со стороны российского народа, после отъезда из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Единственное, для чего подобные вещи даются в жизни — чтобы мы на них учились. Потому что это действительно пример очень страшный»,— сказала госпожа Захарова в интервью студенческому проекту «МГИМО 360».

Представитель МИДа обвинила Аллу Пугачеву в травле поэта-песенника Ильи Резника, который создал для певицы величайшие произведения. При этом Мария Захарова подчеркнула, что песни народной артистки не утратят своей популярности, потому что это результат работы многих людей.

2 апреля Алла Пугачева выпустила две новые песни под названиями «Мама» и «Поцелуй войны». Музыку к ним написал многолетний соавтор певицы, известный композитор Андрей Мисин.

Алла Пугачева в октябре 2022 года уехала из России. «Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат» — так артистка объяснила свой отказ от выступлений в России в интервью эстонскому изданию Lifestyle Baltic. Мужа певицы Максима Галкина, выступившего против боевых действий на Украине, в сентябре 2022-го объявили иностранным агентом. После этого певица опубликовала пост, в котором раскритиковала действия властей и попросила присвоить ей статус иноагента, как и ее мужу. В начале мая 2023 года певица ненадолго приезжала в Россию, чтобы посетить церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.