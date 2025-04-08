Захарова: Пугачева пренебрегла народной любовью
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что народная артистка СССР Алла Пугачева пренебрегла любовью со стороны российского народа, после отъезда из России.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Единственное, для чего подобные вещи даются в жизни — чтобы мы на них учились. Потому что это действительно пример очень страшный»,— сказала госпожа Захарова в интервью студенческому проекту «МГИМО 360».
Представитель МИДа обвинила Аллу Пугачеву в травле поэта-песенника Ильи Резника, который создал для певицы величайшие произведения. При этом Мария Захарова подчеркнула, что песни народной артистки не утратят своей популярности, потому что это результат работы многих людей.
2 апреля Алла Пугачева выпустила две новые песни под названиями «Мама» и «Поцелуй войны». Музыку к ним написал многолетний соавтор певицы, известный композитор Андрей Мисин.
Алла Пугачева в октябре 2022 года уехала из России. «Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат» — так артистка объяснила свой отказ от выступлений в России в интервью эстонскому изданию Lifestyle Baltic. Мужа певицы Максима Галкина, выступившего против боевых действий на Украине, в сентябре 2022-го объявили иностранным агентом. После этого певица опубликовала пост, в котором раскритиковала действия властей и попросила присвоить ей статус иноагента, как и ее мужу. В начале мая 2023 года певица ненадолго приезжала в Россию, чтобы посетить церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.