Губернатор Воробьев анонсировал строительство 25 школ в Подмосковье в 2025 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в этом году в регионе планируют построить около 25 школ. В области действует программа социальной ипотеки для учителей, которую господин Путин назвал эффективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Воробьев рассказал, что в Московкой области необходимо нарастить преподавательский состав по таким дисциплинам, как математика, русский язык, физика, химия, биология. По его словам, это востребовано, «особенно во флагманских школах, где дети берут большую нагрузку на себя». Он также добавил, что в рамках социальной ипотеки «тело» кредита покрывает государство, а учителя оплачивают только проценты — около 20–26 тыс. руб. ежемесячно. Учителям, которых приглашают работать в регион, поначалу также оплачивают жилье.

Также в Подмосковье работает фонд «Защитники Отечества», созданный для поддержки семей военнослужащих. Президент отметил, что помощью фонда воспользовались 18 тыс. человек. Кроме того, волонтеры из Московской области помогают жителям Белгородской и Курской областей. «Мы работаем с Белгородом, в партнерстве и с Курском. Все, что касается детей, различные виды помощи, у нас обязательно предусмотрено»,— добавил губернатор (цитата по сайту Кремля).

В марте Владимир Путин образовал комиссию по вопросам поддержки ветеранов СВО. Она должна способствовать усилению координации между федеральными и региональными органами власти, фондом «Защитники Отечества» и другими профильными организациями.

Подробности — в материале «Ъ» «Бойцам помогут Госсоветом».