«Зенит» обратился в РФС по итогам встречи с «Локомотивом»

Петербургский «Зенит» направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча с московским «Локомотивом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), приводит слова представителей службы коммуникаций РФС «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Встреча прошла 5 апреля в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1. В «Зените» просят разъяснить эпизод с забитым голом полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на 62-й минуте. В петербургском клубе считают, что перед взятием ворот полузащитник московской команды Дмитрий Баринов при отборе мог нарушить правила на полузащитнике петербуржцев Венделе.

По итогам 23-х туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками. «Локомотив» располагается на шестой строчке (41).

Первое место у «Краснодара» (52).

Таисия Орлова