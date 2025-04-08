ВЦИОМ: россияне стали считать военных более состоятельными

Россияне стали чаще относить офицеров вооруженных сил к людям с достатком выше среднего, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Служба в армии: не только патриотично, но и выгодно?», опубликованных сегодня, 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Относительное большинство опрошенных (41%) все еще относят офицеров к людям среднего достатка, но в 2010 году таких ответов было на 11 процентных пунктов больше. При этом 30% респондентов сейчас характеризуют военных как людей с достатком выше среднего (против 11% в 2010-м) и всего 5% думают, что их достаток ниже среднего (против 21%). Хуже всего материальное состояние военнослужащих россияне оценивали в 2007 году: тогда к бедным их относили 10% опрошенных (сегодня — всего 2%), к людям с достатком ниже среднего — 30%, выше среднего — 5%.

Мнение об уровне жизни семей военных в регионах, по данным ВЦИОМа, тоже изменилось в положительную сторону. 14% респондентов убеждены, что этот уровень «значительно выше», чем среднерегиональный, а 27% — что «несколько выше». В 2010 году большая часть опрошенных (42%) полагала, что уровень жизни офицерских семей находится «наравне с другими» (сейчас так ответили 26%), а вторым по популярности было мнение, что он «несколько» или «значительно» ниже среднего (в сумме 28%).

Божена Иванова