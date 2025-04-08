Процесс Apple против британских спецслужб будет открытым

Трибунал по расследованиям, который разбирает жалобу Apple на британские спецслужбы, постановил, что слушания в рамках процесса должны проходить в открытом режиме. Как сообщает BBC, суд не принял доводы спецслужб о том, что открытый процесс подорвет национальную безопасность Великобритании, заявив, что «проведение слушания втайне, без всякого публичного признания того факта, что это слушание идет, было бы просто немыслимым». Открытости процесса добивались британские правозащитники и СМИ.

Apple подала жалобу на британские спецслужбы в начале марта, чтобы отменить требование МВД Великобритании о предоставлении спецслужбам доступа к данным пользователей iCloud, зашифрованным с помощью функции расширенной защиты данных (Advanced Data Protection). По данным газеты The Washington Post, это требование было предъявлено Apple в феврале в рамках закона о полномочиях следствия. Требование было мотивировано тем, что шифрование данных позволяет преступникам скрываться от правосудия. Публикация газеты спровоцировала громкий скандал, и разведслужбы США заявили, что проверят требования британских спецслужб к Apple.

МВД Великобритании заявило, что не будет комментировать ход процесса, но подчеркнуло, что его «главная задача — обеспечивать безопасность людей». Правозащитные организации и СМИ приветствовали решение суда.

Алена Миклашевская