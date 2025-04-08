В Ярославской области межмуниципальные автобусы перейдут на летнее расписание

В Ярославской области с 15 апреля 47 межмуниципальных автобусных маршрута перейдут на летнее расписание. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко пояснил, что на летний график перейдут 24 маршрута в Ярославле и Ярославском округе, восемь — в Угличском округе, пять — в Переславль-Залесском, три —в Ростовском и семь — в Рыбинском. Речь идет о направлениях, по которым много дачных и садовых товариществ.

С середины апреля также начнут ходить 17 сезонных маршрутов: №106 Ярославль (Ярославль-Главный) – Ярославль (через сады Южные), №108 Ярославль – сады Южные, №129 Ярославль (КДП «Заволжье») – Туфаново, №131 Ярославль – Введенье, №523 Ярославль (КДП «Заволжье») – Середа и другие. Расписание автобусов вскоре появится на сайтах «Яроблтранскома» и «Яргортранса».

Алла Чижова