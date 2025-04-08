ЦБ: без повышения ставки инфляция сильнее ударила бы по кошелькам россиян

Инфляция, а не рост процентных ставок, «съедает» зарплаты и пенсии, утверждает глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, благодаря повышению ключевой ставки россияне меньше ощущают рост цен.

«Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас»,— сказала глава ЦБ на встрече с фракцией КПРФ (цитата по ТАСС).

21 марта совет директоров ЦБ в третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Эльвира Набиуллина уже говорила, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции может привести к росту цен. Однако в последнее месяцы инфляция замедляется, и глава регулятора рассчитывает, что этот тренд сохранится.

О позиции ЦБ — в публикации «Ъ» «ЦБ верен ставке».