Goldman Sachs: цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель

Нефть марки Brent может опуститься в цене ниже уровня $40 — такой сценарий считает возможным, хоть и «экстремальным» Goldman Sachs.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

«При более экстремальном и менее вероятном сценарии, когда и снизится мировой рост ВВП, и ОПЕК откажется ото всех сокращений добычи, что негативно скажется на поставках стран, не входящих в ОПЕК, мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent упадут ниже $40 за баррель в конце 2026 года»,— говорится в записке аналитиков банка. Ее цитирует агентство Bloomberg.

Ранее Goldman Sachs понизил прогноз по средним ценам на нефть в 2026 году на $4 за баррель. Таким образом, по мнению аналитиков банка, среднегодовая цена на Brent составит $58, а WTI — $55.

Цены на нефть марки Brent упали за последнюю неделю с $75 за баррель до $65. Так инвесторы реагируют на введение Дональдом Трампом импортных пошлин на товары 185 стран мира, что грозит мировой торговой войной и рецессией в самих США. Вероятность последней аналитики Goldman Sachs оценивают уже в 45%.

Кирилл Сарханянц