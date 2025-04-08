Бывшего подполковника полиции приговорили к шести годам колонии

Бывший начальник одного из подразделений собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни, неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Ранее сотрудники краевого УФСБ установили, что подполковник полиции за взятки осуществлял сбор сведений посредством неправомерного доступа к компьютерной информации, которые передавал третьим лицам через интернет-мессенджер.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции бывший полицейский приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, лишен специального звания подполковника полиции.