Посол КНР: энергосистема России стала жертвой кибератак США

США в течение длительного времени проводили масштабные кибератаки на критически важную инфраструктуру других стран. В числе жертв оказалась в том числе российская энергосистема. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«США открыто включили критически важную инфраструктуру других стран в список законных целей для ударов своих кибервойск»,— сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в электроэнергетическую систему России США внедряли вредоносные программные коды.

При этом основной жертвой кибератак со стороны США господин Чжан назвал Китай. В частности, атакам подвергается правительство Китая, а также научно-исследовательские учреждения, университеты и предприятия. Посол считает США «крупнейшей хакерской империей в мире». В связи с этим КНР будет укреплять сотрудничество в области кибербезопасности с другими государствами, включая Россию.

В последнем отчете американской разведки говорилось, что передовые кибертехнологии России и ее активность в информационной сфере дают США повод рассматривать Россию как «угрозу» для Вашингтона в сфере кибербезопасности.

Подробнее об отношениях России и США — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».

Елизавета Шмакова