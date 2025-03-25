Разведка США: Россия создает киберугрозы для США

Передовые кибертехнологии России и ее активность в информационной сфере дают США повод рассматривать Россию как «угрозу» для Вашингтона в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в годовом отчете американской разведки, посвященном оценке внешних угроз.

«Передовые кибернетические возможности России, ее многочисленные успехи, ставящие под угрозу конфиденциальные объекты для сбора разведданных, и ее прошлые попытки получить доступ к критически важной инфраструктуре США делают ее постоянной угрозой в отношении контрразведки и кибератак»,— говорится в отчете (.pdf).

Авторы доклада отмечают, что «уникальная сила Москвы» заключается в практическом опыте «организации кибератак и операций», который она приобрела с начала горячей фазы украинского конфликта. «За последнее десятилетие Россия продемонстрировала реальные подрывные возможности, в том числе приобрела опыт в проведении атак, неустанно внедряя в украинские сети вредоносные программы подрывного и деструктивного характера»,— утверждают аналитики.

По мнению авторов доклада, российское руководство задействует различные некоммерческие организации, а также СМИ «в целях тайного формирования общественного мнения в США, усиления и разжигания внутренних разногласий».

Ранее агентство Reuters сообщало, что США при новой администрации сворачивают контрразведывательные операции против России. По данным Reuters, несколько агентств национальной безопасности США приостановили работу по координации усилий по противодействию диверсиям, дезинформации и кибератакам со стороны России. При этом не уточнялось, на каком уровне — президента или руководителей отдельных ведомств — принималось решение о прекращении работы по мониторингу ситуации.

Анастасия Домбицкая