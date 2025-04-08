Главный дизайнер Apple и гендиректор OpenAI работают над новым ИИ-устройством

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объединились для разработки нового персонального устройства с искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники внутри компании.

Согласно источникам The Information, OpenAI начала переговоры о покупке за $500 млн стартапа io Products, основанного Джони Айвом и Сэмом Альтманом. В число потенциальных инвесторов входят Emerson Collective и Thrive Capital.

Предполагается, что устройство не будет похоже на традиционный смартфон, хотя будет обладать способностью звонить. Некоторые описывают устройство как «смартфон без экрана». Сэм Альтман до этого заявлял, что не заинтересован в создании конкурента смартфонов, так как «смартфоны великолепны».

Ранее OpenAI представила нейросеть для создания художественной прозы и добавила бесплатную функцию генерации точных изображений в ChatGPT.

Евгений Федуненко