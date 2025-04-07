Трамп: ЕС ведет себя очень плохо с США, но такого больше не будет

Президент США Дональд Трамп назвал несправедливыми торговые отношение Соединенных Штатов с Евросоюзом. Он заявил, что Европа поставляет миллионы автомобилей в США, но в Европе же нет ни одной американской машины. Он заявил, что этого больше не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Mohatt / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

«К нам отнеслись очень плохо, они не принимают наши автомобили, как Япония... Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию, они практически ничего не принимают... Но они отправляют миллионы автомобилей (нам.— "Ъ"). У нас же нет ни одного автомобиля, который был бы продан в Европе. Такого больше не будет. Это должно быть честно и взаимовыгодно, это должно быть честно. Но это нечестно»,— сказал господин Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху (трансляцию на YouTube ведет AP).

2 апреля Дональд Трамп объявил о том, что США введут пошлины на импортную продукцию из 185 стран. Россия в этот список не вошла. Базовая пошлина составила 10%, тарифы в отношении ЕС — 20%. Сегодня, 7 апреля, еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры в отношении Вашингтона.

О реакции рынков на американские пошлины — в материале «Ъ» «Паническая распродажа».

Александр Рыльский