Теннисист Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова на турнире в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над своим соотечественником Кареном Хачановым в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Призовой фонд соревнований составляет более $6,1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Даниил Медведев

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Встреча продлилась 2 часа 52 минуты и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4. Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP, Хачанов — 25-е. Во втором круге Медведев сыграет с Александром Мюллером из Франции.

Турнир в Монте-Карло завершится 13 апреля. Он относится к категории «Мастерс». Победителем прошлогоднего розыгрыша стал греческий теннисист Стефанос Циципас.

Таисия Орлова