На Кубани с начала года родились больше 12 тысяч детей

С начала 2025 года в Краснодарском крае на свет появились более 12 тыс. новорожденных, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова в своем Telegram-канале. По ее словам, среди них зарегистрированы 109 случаев рождения двойняшек и одна тройня. Кроме того, 351 ребенок был зачат с использованием технологии экстракорпорального оплодотворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госпожа Минькова отметила, что в регионе продолжается активная работа по поддержке материнства и детства. В частности, на текущей неделе в медицинских учреждениях Кубани проходят тематические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню беременных, который отмечается ежегодно 7 апреля.

В рамках проекта «Академия материнства» специалисты перинатального центра Детской краевой клинической больницы проводят подготовительные занятия для женщин, ожидающих рождения ребенка. Программа направлена на повышение информированности будущих мам и адаптацию к родам.

Вячеслав Рыжков