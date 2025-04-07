Пермский владелец затонувшего танкера не согласился с размером выплаты спасателям

ФГБУ «Морспасслужба» намерена взыскать с владельцев затонувших танкеров 314,5 млн руб. Как сообщает «Ъ», в заявленную сумму вошли затраты, понесенные спасателями в период с 15 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Пермское ООО «Каматрансойл» не согласилось с размером взыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

По мнению пермской компании, Морспасслужба включила в расчеты несколько позиций, не подлежащих возмещению. Среди прочего представитель ООО «Каматрансойл» указал на то, что истец учел в затратах на уборку акватории суммы НДС, уплаченные службой, а также общехозяйственные, накладные и иные расходы. Второй ответчик — ООО «Волгатранснефть» — заявил, что пока Морспасслужба не доказала целесообразность своих расходов на уборку акватории.

Напомним, в конце прошлой недели на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров была названа сумма ущерба, нанесенного экосистеме Черного и Азовского морей. Общая сумма требований, предъявленных Росприроднадзором, составила 84,9 млрд руб., в отношении «Волгонефть-239» (ЗАО «Волгатранснефть») — более 35,4 млрд руб., «Волгонефть-212» (ООО «Кама Шиппинг») — более 49,4 млрд руб.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. Судовладельцем «Волгонефть-212» является пермская компания ООО «Кама Шиппинг».