«Новые правила временно могут привести к путанице, но в целом надежно защитят покупателя»

В России вступили в силу Единые правила в сфере защиты прав потребителей, созданные в результате соглашения между РФ и Белоруссией, заключенного в рамках строительства Союзного государства. Единые правила обозначили новые подходы в этой сфере по сравнению с действующим национальным законом. Юрист Екатерина Бурнос рассказала «Ъ-Ростов», о каких именно новшествах идет речь.



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«Единые правила защиты прав потребителей будут иметь большую юридическую силу по сравнению с действующим федеральным законом, а при возникновении коллизии между нормами права Союзного государства и положениями законодательства РФ должны будут применяться Единые правила.

В принципе, эти документы имеют схожее содержание, но есть и значительные различи. Они, с моей точки зрения, устанавливают дополнительные права для потребителей благодаря ужесточению контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами законов, расширения возможностей и способов для эффективной защиты прав потребителей.

Например, по Единым правилам за нарушение прав потребителей ответственность наряду с изготовителем (исполнителем, продавцом, поставщиком, представителем, импортером, агрегатором) теперь несут также их учредители (участники) и руководители. Потребитель наделен правом по своему выбору предъявлять требования к ним. Это прямо революционная новелла, так как раньше претензии могли быть предъявлены только к самому юрлицу. Правда, пока не до конца понятно, как потребители будут реализовать это право на практике, в связи с тем что такая возможность пока не воспринята российским законодательством.

Еще одно нововведение — на агрегаторов возлагается обязанность контролировать соблюдение Единых правил продавцами и исполнителями, с которыми заключен договор. Кроме того, агрегатор обязан создать условия для того, чтобы продавец или исполнитель предоставляли точную и полную информацию и о продукции, и о себе.

Четко прослеживается тенденция усиления ответственности владельцев агрегаторов перед потребителями, создание дополнительных гарантий обеспечения потребителей, приобретающих товары через интернет-площадки и маркетплейсы, достоверной и необходимой информацией о товаре и его производителе, в том числе благодаря возложенной на владельцев агрегаторов обязанности обеспечивать потребителей такой информацией.

Одно из ключевых отличий между Едиными правилами и действующим законом РФ “О защите прав потребителей” касается сроков замены товаров, устранения недостатков товаров или услуг, а также сроков удовлетворения отдельных требований потребителя — они существенно сокращены. Например, срок на безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт) сокращен с 45 дней до 14.

Правила устанавливают более строгие требования к качеству товаров и услуг, особенно в плане безопасности и соответствия установленным стандартам, дополнительно вводится обязательство информирования потребителей обо всех возможных рисках, связанных с использованием товара или услуги, дано понятие «существенный недостаток продукции». При этом появляется порог существенности недостатка — 30% (и более) от стоимости товара. Полагаю, это изменит подход российских судов к определению существенности недостатка и увеличит роль экспертных заключений в таких спорах.

Еще важные моменты — в Единых правилах нет предельного размера, взыскиваемой в пользу потребителя неустойки (по закону РФ сейчас она ограничивается ценой работы, услуги, заказа), покупатели и другие истцы по делам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождены от уплаты госпошлины. Так что новые правила временно могут привести к путанице, но в целом надежно защитят покупателя товара или услуги.

Конечно, применение сразу двух нормативных актов, при наличии в них значимых расхождений создаст сложности, может привести к путанице и затруднениям в процессе обращения за защитой интересов потребителей. В этой связи видится крайне необходимой оперативная гармонизация российского законодательства о правах потребителей с Едиными правилами, простыми словами — внесение новых норм в федеральные законы. Так что будем следить за активностью Госдумы по этому вопросу, а параллельно — за практикой российских судов, которые уже сейчас начнут применять новые правила».