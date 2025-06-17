Половина жителей России готова защитить свои средства с помощью биометрии

За январь-май 2025 года в России на 52% выросло доверие к биометрическим сервисам для защиты финансов от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на собственное исследование.



По данным аналитиков, 23% опрошенных отметили удобство биометрии — не нужно носить с собой документы и карты. Ещё 22% респондента выбрали легкую авторизацию по биометрии в банках и на Госуслугах, 21% — возможность снимать наличные без карты и телефона, 15% — бесконтактную оплату в транспорте и магазинах.

В сравнении с осенью-зимой 2024 года, доля сомневающихся в безопасности биометрии снизилась почти вдвое — с 46% до 27%. Противников таких сервисов, напротив, стало меньше: с 22% до 13%. Число тех, кто уверен в удобстве и безопасности биометрии, немного выросло — с 26% до 27%. Ещё 13% считают биометрию надежной, но неудобной для регистрации.

27% опрошенных уже сдавали биометрию в МФЦ, банках или через приложение «Госуслуги Биометрия», а 29% планируют сделать это в ближайшее время.

Сдать биометрию можно удаленно — через приложение «Госуслуги Биометрия» или в отделении банка, за несколько минут.