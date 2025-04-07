Власти Камбоджи готовятся к визиту в США для переговоров о пошлинах

Власти Камбоджи готовы нанести визит в США, чтобы обсудить взаимные тарифы. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет. Он подтвердил, что Пном Пен уже определил состав делегации и ждет «зеленого сигнала» из Вашингтона для старта переговоров.

«Что касается переговоров по вопросу тарифов с США, в качестве первого шага Камбоджа немедленно снизит 19 тарифных ставок, относящихся примерно к 85 наименованиям товаров из США, с 35% до 5%»,— сказал Хун Манет (цитата по Khmer Times).

По словам камбоджийского премьера, делегация «немедленно» вылетит в США для переговоров, «когда США дадут на это зеленый свет». Состав делегации уже определен, ее возглавит заместитель премьер-министра страны Сун Чантхол и министр торговли Камбоджи Чам Нимул.

2 апреля США ввели тарифы в 49% в отношении Камбоджи. 4 апреля телеканал CNN сообщил, что власти Камбоджи объявили о снижении максимальной тарифной ставки в 35% до применяемой ставки в 5% на 19 категорий товаров из США. Речь, в частности, идет о мотоциклах, автомобилях и некоторых сельскохозяйственных товарах. При этом сообщалось, что в Пномпене планируют запросить у США переговоры по отсрочке введения пошлин.

О пошлинах Дональда Трампа — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая