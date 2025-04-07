ЕК предложила США вернуться к нулевым тарифам на автомобили

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что руководство Евросоюза предложило США вернуться к нулевым взаимным тарифам на импорт промышленной продукции, включая автомобили. «Адекватной реакции» со стороны Вашингтона, по ее словам, пока не последовало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters, Stephanie Lecocq / File Photo / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters, Stephanie Lecocq / File Photo / Reuters

«Мы готовы к переговорам с Соединенными Штатами. Действительно, мы предложили нулевые тарифы на промышленные товары, как мы успешно поступили со многими другими торговыми партнерами. Предложение было сделано задолго до этого (до введения Вашингтоном 20-процентных пошлин.— ''Ъ'') и неоднократно. Речь в том числе шла об автомобилях»,— сказала Урсула фон дер Ляйен журналистам (цитата по AFP).

Как сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, введенные США 20-процентные пошлины затрагивают экспорт из стран Евросоюза на €380 млрд, что составляет 70% всех поставок в Соединенные Штаты. Первый пакет ответных мер ЕС намерен ввести 15 апреля. Список товаров будет утвержден 9 апреля. 15 мая блок введет дополнительные меры, если переговоры с США провалятся.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Рынки покатились за пошлинами».

Лусине Баласян