CNBC: Белый дом опроверг 90-дневную паузу на введение пошлин

Пресс-служба Белого дома опровергла информацию о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность 90-дневной паузы на введение пошлин для всех стран, кроме Китая. Ранее об этом сообщал телеканал CNBC со ссылкой на директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

«Неправда. Фейк-ньюс»,— говорится в сообщении Белого дома в соцсети Х.

Сегодня, 7 апреля, агентство Reuters со ссылкой на CNBC сообщило, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил о возможности 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, рассчитывают на переговоры, другие пошли по пути ответных мер — в частности, Китай с 10 апреля повысит до 34% ввозные пошлины на американские товары.

О реакции рынков — в материале «Паническая распродажа».

Анастасия Домбицкая