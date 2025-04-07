CNBC: Белый дом опроверг 90-дневную паузу на введение пошлин
Пресс-служба Белого дома опровергла информацию о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность 90-дневной паузы на введение пошлин для всех стран, кроме Китая. Ранее об этом сообщал телеканал CNBC со ссылкой на директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта.
Фото: Carlos Barria / Reuters
«Неправда. Фейк-ньюс»,— говорится в сообщении Белого дома в соцсети Х.
Сегодня, 7 апреля, агентство Reuters со ссылкой на CNBC сообщило, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил о возможности 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, рассчитывают на переговоры, другие пошли по пути ответных мер — в частности, Китай с 10 апреля повысит до 34% ввозные пошлины на американские товары.
О реакции рынков — в материале «Паническая распродажа».