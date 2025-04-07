Депздрав объяснил закрытие круглосуточных травмпунктов в Москве

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что столичные поликлиники приняли решение отменить работу травмпунктов по ночам из-за «единичных случаев» обращений. В пресс-службе ведомства ТАСС пояснили, что в большинстве случаев пациентам все равно требуется госпитализация, а обращение в травмпункт тормозит оказание нужной медпомощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«В некоторых поликлиниках, например, всего два-четыре человека за смену. В большинстве случаев обратившимся пациентам все равно требовалась госпитализация, это приводило к тому, что полный объем необходимой медицинской помощи пациенты получали не сразу»,— заявили в депздраве.

Там отметили, что в Москве достаточно кадровых и технологических ресурсов для оказания экстренной травматологической помощи в ночное время. Депздрав также указал, что в столице нет дефицита карет скорой помощи, сейчас на дежурстве круглосуточно находятся более 1 тыс. машин.

Ранее о закрытии ночных травмпунктов писал медиапроект msk1.ru. По его данным, травмпункты будут работать с 8:00 до 22:00, а круглосуточными останутся только десять из них, в том числе в детских горбольницах св. Владимира, им. З. А. Башляевой и им. С. Н. Сперанского.

Полина Мотызлевская